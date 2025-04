Omicidio Ilaria Sula nuovo sopralluogo a casa Samson Un complice avrebbe aiutato Mark a nascondere il cadavere

Mark Samson possa essere stato aiutato da qualcuno nell'occultamento del cadavere di Ilaria Sula non è affatto esclusa. Troppo difficile, secondo chi indaga, trasportare il corpo della vittima in solitaria prima dentro l'auto - con cui poi l'ha portata fino a Capranica.

