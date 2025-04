Oasport.it - LIVE Berrettini-Musetti 3-6 1-2, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: set e break di margine per il toscano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Altra solida prima del romano.15-0 Servizio vincente.3-1 Game. Servizio e dritto inside out vincente del, che si carica.40-30 Scappa via il rovescio difensivo del carrarino.40-15 Meraviglioso rovescio lungolinea vincente di Lorenzo.30-15 Ottima costruzione del punto del, che costringe all’errore l’avversario.15-15strappa il movimento del dritto.15-0 In corridoio la risposta di rovescio di Matteo.1-2 Game. Non passa il dritto difensivo di, che resta avanti di un.AD-40 Servizio e dritto a segno per il laziale.40-40 Altra ottima prima di Matteo.40-AD Palla del doppio. In corridoio il dritto in uscita al servizio di.40-40 Prima vincente del romano.