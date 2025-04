Bergamonews.it - Droga dal Nord Europa diretta nelle piazze di spaccio della Lombardia: i carabinieri sequestrano oltre 200 kg di cocaina

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo.prime ore del 10 aprile,province di Bergamo, Brescia, Mantova e Rimini, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bergamo, coadiuvati,fasi esecutive, da60dei Comandi Provinciali interessati, hanno dato esecuzione a 11 misure cautelari personali, di cui 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 2 ordinanze di custodia cautelare in regime degli arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora nei comuni di residenza, emesse dal Gip del Tribunale di Bergamo su richiestalocale ProcuraRepubblica, nei confronti di cinque marocchini, due albanesi, dei quali uno già detenuto in carcere a Genova, un tunisino, tre italiani, tra i quali una donna, ed un algerino, tutti con precedenti specifici, indagati a vario titolo in concorso tra loro per traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dalla ingente quantità, nonché per numerosi episodi di detenzione edi, hashish e marijuana.