Cyberminacce intelligenti come l’IA sta rivoluzionando attacchi e frodi su scala globale

L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale (IA) nel panorama digitale ha inaugurato una nuova era di innovazione e progresso,numerosi settori e offrendo opportunità senza precedenti. Tuttavia, questa evoluzione ha anche amplificato le capacità dei cybercriminali, introducendo minacce informatiche più sofisticate e pervasive. Le implicazioni economiche e finanziarie di queste minacce sono profonde, influenzando sia le economie nazionali che il mercato.Il settore finanziario, in particolare, è altamente esposto. Quasi un quinto di tutti gli incidenti informatici colpisce le istituzioni finanziarie, con perdite dirette che possono raggiungere i 2,5 miliardi di dollari per singolo evento. Oltre alle perdite finanziarie immediate, esistono costi indiretti significativi,danni reputazionali e spese per il rafforzamento delle misure di sicurezza.