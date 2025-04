Re Carlo e Camilla a Ravenna per l' ultimo giorno del loro viaggio in Italia tra una visita alla tomba di Dante e l' accoglienza sulle note di Romagna mia

Ravenna in festa per l'arrivo di re Carlo III d'Inghilterra e della regina Camilla. I due hanno visitato la tomba di Dante dove l'attrice Ravennate Ermanna Montanari ha letto la preghiera di San Bernardo nel canto XXXIII del Paradiso della Divina Commedia. All'uscita sono stati accolti da bambini festanti sulle note di Romagna mia.

