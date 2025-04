Giugliano bimbo di 10 anni in arresto cardiaco | salvato in extremis dai soccorritori

anni è stato colpito da un arresto cardiaco improvviso. Grazie al pronto intervento del personale sanitario di Varcaturo, il piccolo è stato salvato in extremis e ora è ricoverato in rianimazione, vivo. L’allarme è scattato poco .L'articolo Giugliano, bimbo di 10 anni in arresto cardiaco: salvato in extremis dai soccorritori Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano, bimbo di 10 anni in arresto cardiaco: salvato in extremis dai soccorritori Leggi su Teleclubitalia.it Un intervento tempestivo e coordinato ha fatto la differenza questa mattina a Licola Mare, dove un bambino di 10è stato colpito da unimprovviso. Grazie al pronto intervento del personale sanitario di Varcaturo, il piccolo è statoine ora è ricoverato in rianimazione, vivo. L’allarme è scattato poco .L'articolodi 10inindaiTeleclubitalia.

Giugliano, bimbo salvato a 10 anni dopo arresto cardiaco. L'infermiere: «Il turno di lavoro più bello della mi. Giugliano, bambino di 10 anni salvato dopo un arresto cardiaco. Ragazzino 13enne accoltellato a Giugliano vicino Napoli da un bambino di 10 anni: lite nata per un pallone. Ragazzino accoltellato da un bimbo di 10 anni a Giugliano, il sindaco: "Una sconfitta per tutti". Giugliano, ragazzino di 13 anni accoltellato da un bambino di 10. Lite per un pallone, un bambino di 10 anni accoltella un 13enne. Ne parlano su altre fonti

Giugliano, bimbo salvato a 10 anni dopo arresto cardiaco. L'infermiere: «Il turno di lavoro più bello della mia vita» - Antimo Salzillo è l’infermiere dell’automedica intervenuto stamattina insieme ai colleghi dell’equipe del 118: insieme hanno salvato il bambino di 10 anni che stava ... (msn.com)

Giugliano, bambino di 10 anni salvato dopo un arresto cardiaco - «Questa mattina una ambulanza e una automedica di Varcaturo vengono allertate per difficoltà respiratoria in bambino di 10 anni a Licola Mare. In soli 8 minuti i mezzi di soccorso ... (msn.com)

Giugliano. Rianimato un bambino di 10 anni: intervento tempestivo dei soccorsi - In soli 8 minuti, i mezzi di soccorso sono arrivati sul posto, dove hanno trovato una folla di circa 20 persone in apprensione. (agro24.it)