"Ho visto il pelo nero e me lo sono trovato addosso. Un dolore forte, mi sono mancate le forze". Gatto precipita dal terzo piano in testa ad un'ex concorrente di Amici

Zita Fusco, ex allieva e aspirante attrice della prima edizione di “”, si è ritrovata improvvisamente in ospedale dopo che undi sette chili le è piombato indal, mentre era in fila davanti a una pasticceria di Milano. “Un, mile, non ci vedevo bene”, ha raccontato al quotidiano Il Piccolo. Il marito, presente al momento dell’incidente, ha descritto il suono dell’impatto come “un mattone caduto giù”.“Me lotrovata, hoil, ho capito quindi che si trattava di uncaduto dall’alto“, ha spiegato Fusco, ancora incredula. L’animale, probabilmente affacciatosi da una finestra o da un balcone, ha perso l’equilibrio ed èto per tre piani, atterrando sulladell’attrice. Un volo che, per dinamica e conseguenze, avrebbe potuto provocare lesioni ben più gravi.