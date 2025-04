Novaratoday.it - Carta dei suoli, anche in Piemonte la nuova mappatura delle superfici agricole

Leggi su Novaratoday.it

Nei giorni scorsi le associazioni di categoria e le cooperativehanno espresso la loro preoccupazione circa le conseguenze dell'applicazione delladei, lo strumento digitale fornito a livello nazionale da Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, per offrire una.