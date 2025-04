Unlimitednews.it - Ipoparatiroidismo, al via la campagna “Si può parlare di normalità?”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Accendere i riflettori su una patologia rara e spesso misconosciuta, che merita maggiore attenzione sia a livello clinico che sociale, e promuovere una maggiore conoscenza sull’impatto che l’ha sulla vita quotidiana dei pazienti. E’ l’obiettivo delladi sensibilizzazione “Si puòdi: conoscerlo e gestirlo per vivere una nuova quotidianità” presentata oggi, in occasione dell’evento istituzionale “: una malattia da conoscere e saper riconoscere” che si è svolto alla Camera dei Deputati su iniziativa di Ilenia Malavasi, componente della Commissione Affari Sociali e membro Intergruppo Malattie Rare e Oncoematologiche, con il contributo non condizionato di Ascendis Pharma. “L’è una malattia rara, ma che, comunque, nel nostro Paese interessa circa 10.