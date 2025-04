Il Sudan e gli Emirati Arabi Uniti si scontrano alla Corte internazionale di giustizia

Sudan ha accusato gli Emirati Arabi Uniti davanti alla Corte internazionale di giustizia (Cig) di sostenere i paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf), "alimentando di fatto un genocidio nel Darfur".

