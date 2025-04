Come stiamo salvando un insetto stecco gigante creduto estinto per 80 anni

creduto definitivamente estinto per 80 anni, l'insetto stecco di Lord Howe è stato riscoperto su un faraglione nel 2001 e oggi, grazie a un ambizioso progetto di riproduzione in cattività a cui si è appena unito anche lo zoo di Praga, è pronto per tornare definitivamente nel suo habitat naturale. Leggi su Fanpage.it definitivamenteper 80, l'di Lord Howe è stato riscoperto su un faraglione nel 2001 e oggi, grazie a un ambizioso progetto di riproduzione in cattività a cui si è appena unito anche lo zoo di Praga, è pronto per tornare definitivamente nel suo habitat naturale.

Come stiamo salvando un insetto stecco gigante creduto estinto per 80 anni. Ne parlano su altre fonti

Come stiamo salvando un insetto stecco gigante creduto estinto per 80 anni - Creduto definitivamente estinto per 80 anni, l'insetto stecco di Lord Howe è stato riscoperto su un faraglione nel 2001 e oggi, grazie a un ambizioso ... (fanpage.it)