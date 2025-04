Sport.quotidiano.net - Bagnaia: “So di aver vinto a Austin per la caduta di Marc. Losail pista adatta a me”

, 10 aprile 2025 – Il mondiale Moto gp 2025 riparte dal Qatar con una classifica che si è compattata in seguito alla vittoria di Peccoad. Comanda Alex Marquez, che ha un punto su, caduto in Texas, e tredici su Pecco, pronto a dare continuità alla vittoria di due settimane fa. Certo, il successo è maturato per l’errore del numero 93, altrimenti sarebbe arrivato secondo, ma rispetto ai primi due gp si è visto unpiù in feeling con la Gp25 e dal Qatar può partire una nuova stagione. Comanda, ovviamente, sempre Ducati che è a quota 20 vittorie consecutive e attacca il record di Honda.arriva dunque su unapiù favorevole, ma guai a sottovalutare la coppia di spagnoli.: “mi piace. Marquez andrà forte” Pecco parte dalla consapevolezza, da un lato diun gp importante ritrovando fiducia, dall’altro dibeneficiato delladi Marquez, altrimenti non ci sarebbero state possibilità.