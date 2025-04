Agi.it - Il Pd arretra di mezzo punto, FdI flette ma rimane sopra il 29%. In crescita Azione

Leggi su Agi.it

AGI - Nelle scorse settimane ci chiedevamo se e quando i clamorosi sviluppi della cronaca politica (interna, mattutto estera) avrebbero finalmente iniziato ad avere delle ripercussioni sugli orientamenti degli italiani. Questa settimana abbiamo quantomeno la prova che le intenzioni di voto non sono congelate in modo irreversibile. Le variazioni che osserviamo nella Supermedia odierna, infatti, possono essere facilmente ricondotte agli eventi delle ultime settimane. Fratelli d'Italia è in leggero calo (-0,3%) allontanandosi ancora un po' dal 30%; ma chi perde di più in questa fase è il Partito Democratico, che arretra die con il 22,4% fa segnare il suo peggior dato dalle Europee dell'anno scorso. I democratici pagano evidentemente lo scotto delle loro divisioni sul tema del riarmo europeo, verso cui l'elettorato progressista è molto sensibile – e a sua volta molto diviso al proprio interno.