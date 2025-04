Trasporto pubblico in Costiera amalfitana martedi il tavolo tecnico

tavolo che si terrà in Prefettura martedì 15 aprile alle 16,30 per partecipare all'incontro richiesto dalla Conferenza dei Sindaci Costa d'Amalfi e delle Organizzazioni Sindacali sull'organizzazione del servizio di Trasporto pubblico in Costiera amalfitana. Le sigle sindacali hanno segnalato gravi disservizi causati dallo spostamento del capolinea degli autobus della Società SITA presso la rotatoria di Flavio Gioia nella città di Amalfi, in seguito ai lavori di ripristino del manto stradale. Questa decisione ha comportato un aumento dei rischi per la sicurezza e problemi di viabilità dovuti al restringimento della carreggiata. Per questo era stato chiesto con urgenza un intervento per ripristinare condizioni di sicurezza e viabilità adeguate, una maggiore presenza degli agenti della Polizia Municipale, e sollecitiamo una revisione della decisione di spostamento del capolinea.

