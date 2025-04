Piazza Tasso si stringe nel dolore per Ciro e Marco | veglia per ricordare i due senzatetto

Piazza che si stringe intorno al dolore, un quartiere che non vuole restare indifferente di fronte alla morte di due persone fragili, due presenze quotidiane di Piazza Tasso: Ciro e Marco. Dopo la tragedia che tra mercoledì e giovedì ha colpito il cuore di San Frediano, questa sera, giovedì 10 aprile, alle 19, i residenti si ritroveranno per una veglia collettiva, un momento di silenzio, di riflessione ma anche di comunità. Piazza Tasso, morti due senza tetto "Stanotte in Piazza Tasso sono morte due persone, tra quelle che ogni giorno, e ogni notte, vivono in questo spazio comune — scrivono alcuni abitanti della zona nell'appello diffuso sui social — È una notizia che ci colpisce e che non possiamo ignorare. Piazza Tasso è il cuore del nostro quartiere: luogo di incontro, di gioco, di passaggio, ma anche di fragilità. Lanazione.it - Piazza Tasso si stringe nel dolore per Ciro e Marco: veglia per ricordare i due senzatetto Leggi su Lanazione.it Firenze, 10 aprile 2025 - Unache siintorno al, un quartiere che non vuole restare indifferente di fronte alla morte di due persone fragili, due presenze quotidiane di. Dopo la tragedia che tra mercoledì e giovedì ha colpito il cuore di San Frediano, questa sera, giovedì 10 aprile, alle 19, i residenti si ritroveranno per unacollettiva, un momento di silenzio, di riflessione ma anche di comunità., morti due senza tetto "Stanotte insono morte due persone, tra quelle che ogni giorno, e ogni notte, vivono in questo spazio comune — scrivono alcuni abitanti della zona nell'appello diffuso sui social — È una notizia che ci colpisce e che non possiamo ignorare.è il cuore del nostro quartiere: luogo di incontro, di gioco, di passaggio, ma anche di fragilità.

Piazza Tasso si stringe nel dolore per Ciro e Marco: veglia per ricordare i due senzatetto. Firenze, due senza tetto morti in piazza Tasso nel giro di poche ore. Alla guida con tasso alcolemico sopra 1.5 per Capodanno, patente a forte rischio. Firenze, corsa contro il tempo per salvare «Fuori Binario». Morta Iole Mancini, l'ultima testimone delle torture naziste di via Tasso. È morta Iole Mancini, staffetta partigiana e ultima testimone degli orrori nazisti di via Tasso. Ne parlano su altre fonti

Piazza Tasso, due clochard morti in poche ore - Due clochard sono morti in poche ore in piazza Tasso, nell'Oltrarno fiorentino. Erano persone conosciute in Comune essendo seguite dai Servizi sociali. Questi due decessi sono inquietanti perché ... (nove.firenze.it)

??Due senza tetto morti in piazza Tasso a distanza di poche ore. Gli abitanti promuovono veglia - Un senza tetto è stato ritrovato senza vita questa mattina su una panchina del giardino pubblico di piazza Tasso in Oltrarno a Firenze. Il cadavere è stato segnalato da una signora che passava dal gia ... (controradio.it)

Quartiere 1: in piazza Tasso una gestione partecipata a tre - Per la prima volta abbiamo deciso di inserire anche piazza Tasso nel programma del «Villaggio sportivo» che si svolgerà dal 20 al 24 giugno". Le attività sportive prevedono anche la ... (nove.firenze.it)