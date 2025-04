Ponte il sottosegretario Morelli fa pressing | Avviare tavolo istituzionale prima del Cipess

Avviare la fase istruttoria con l'obiettivo di essere pronti all'approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina da parte del Cipess. Questo lo scopo del tavolo istituzionale promosso dal sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, che riunisce il Dipe, il Ministero delle. Messinatoday.it - Ponte, il sottosegretario Morelli fa pressing: "Avviare tavolo istituzionale prima del Cipess" Leggi su Messinatoday.it la fase istruttoria con l'obiettivo di essere pronti all'approvazione del progetto definitivo delsullo Stretto di Messina da parte del. Questo lo scopo delpromosso daldi Stato Alessandro, che riunisce il Dipe, il Ministero delle.

Ponte sullo Stretto, il sottosegretario Morelli promuove il tavolo istituzionale in vista del Cipess - Avviare la fase istruttoria con l’obiettivo di essere pronti all’approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina da parte del ... (msn.com)

PONTE STRETTO, MORELLI: TAVOLO ISTITUZIONALE IN VISTA DEL CIPESS - Roma, 10 apr- Avviare la fase istruttoria con l’obiettivo essere pronti all’approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina da parte del CIPESS. Questo lo scopo del tavolo isti ... (9colonne.it)

Ponte Stretto: Morelli, da Cipess approvazione in tempi brevissimi - 'Processo avviato, non si torna indietro' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - 'Il Ponte sullo Stretto e' un'opera fondamentale, non solo per le due citta', ma per l'Italia e l'Europa, un ... (ilsole24ore.com)