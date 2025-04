Victoria di Svezia che con i suoi look ha portato la primavera in Nigeria

Nigeria per un tour ufficiale di tre giorni dove non ha mancato di sfoderare il lato più allegro e brioso del suo guardaroba: un carosello di midi dress e completi inno all'allegria delle cromie africane e alla vivacità della bella stagione Vanityfair.it - Victoria di Svezia, che con i suoi look ha portato la primavera in Nigeria Leggi su Vanityfair.it La principessa è volata inper un tour ufficiale di tre giorni dove non ha mancato di sfoderare il lato più allegro e brioso del suo guardaroba: un carosello di midi dress e completi inno all'allegria delle cromie africane e alla vivacità della bella stagione

Victoria di Svezia, che con i suoi look ha portato la primavera in Nigeria. Vittoria di Svezia celebra la primavera con un look floreale ma commette un errore. Victoria di Svezia, per il compleanno sceglie un abito a fiori pieno di allegria. E qualcuno la critica. Vittoria di Svezia brilla al Concerto, la giacca con frange per arricchire ogni look. I look più belli di Maddalena di Svezia per festeggiare il suo compleanno. Il look in rosso di Vittoria di Svezia, asso pigliatutto delle feste. Ne parlano su altre fonti

Victoria di Svezia, che con i suoi look ha portato la primavera in Nigeria - La principessa è volata in Nigeria per un tour ufficiale di tre giorni dove non ha mancato di sfoderare il lato più allegro e brioso del suo guardaroba: un carosello di midi dress e completi inno all' ... (vanityfair.it)

Vittoria di Svezia rompe gli schemi, la jumpsuit floreale da copiare - Vittoria di Svezia si trova in Nigeria per una visita di stato. La Principessa ereditaria ha scelto per l’occasione dei look molto colorati ... (dilei.it)

Vittoria di Svezia celebra la primavera con un look floreale ma commette un errore - Il look rosa e floreale di Vittoria di Svezia per il suo primo giorno in Nigeria. L’outfit, però, nasconde un errore di stile ... (dilei.it)