C’è musica dopo il carcere | stanotte il disco a sorpresa di Shiva con Sfera Ebbasta

Leggi su Open.online

«Finally Free» festeggiava tre settimane faaver «concordato» la sua libertà, come lui stesso ha ammesso, e aver concluso con un obbligo di firma il suo iter giudiziario partito da una condanna per tentato omicidio, porto abusivo d’armi e ricettazione a seguito di una sparatoria avvenuta fuori dalla sede della sua etichettagrafica nel 2023. A Nicolò De Vitis de Le Iene, in un servizio ad hoc, ha ammesso di averlo fatto per tornare libero il prima possibile, per stare vicino al figlio, Draco, nato da poco; e per tornare a lavorare, a fare i concerti, ad occuparsi di. Un ritorno salutato con giubilo dall’intera scenale, che si era stretta attorno al trapper, soprattutto da, data la profonda amicizia che li lega. Solo qualche sera faè comparso asul palco dell’amico durante la quarta serata in un Forum D’Assago sold out, i due hanno duettato sull’inedito Non metterci becco ed è stato in quel momento che nella fantasia dei fan presenti si è materializzata l’idea che forse qualcosa di vero c’è in quel vociferare a proposito di uninsieme che loro scongiurano da anni.