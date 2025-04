Incendio al mobilificio | durante le operazioni ferito un vigile del fuoco precipitato da una scala

Incendio che questa mattina ha distrutto il mobilificio Campani, in via del Crocifisso, a Latina, un vigile del fuoco è rimasto ferito. Il violento rogo è divampato intorno alle 7 e ha reso necessario uno spiegamento di uomini e mezzi per riuscire a domare le fiamme. Circa 30 vigili del. Latinatoday.it - Incendio al mobilificio: durante le operazioni ferito un vigile del fuoco precipitato da una scala Leggi su Latinatoday.it Nel vastoche questa mattina ha distrutto ilCampani, in via del Crocifisso, a Latina, undelè rimasto. Il violento rogo è divampato intorno alle 7 e ha reso necessario uno spiegamento di uomini e mezzi per riuscire a domare le fiamme. Circa 30 vigili del.

