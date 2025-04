Gqitalia.it - Perché Paul Smith che sfilerà per la prima volta a Milano, in occasione della prossima settimana della moda è una buona notizia

o poi doveva succedere, ancheperl'Italia è casa. E così il prossimo 21 giugno, inFashion Week, lo stilista inglese presenterà per lain assoluto la sua collezione nella città simboloitaliana. «Sono onorato di sfilare a», nelle parole dello stilista inglese, in una nota diffusa per la stampa, «è da 22 anni che ho il mio showroom in questa città, per la quale nutro una grande affezione.».che ha fatto delle righe colorate il suo marchio di fabbrica, che ha sempre sfilato tra Londra e Parigi, che ha fatto dell'ironia, dell'eleganza sartoriale unita a quel tocco magico un modo molto personale per fare un certo tipo di, che non si è fermato mai nemmeno durante il Covid quando chiamava al telefono i giornalisti uno a uno per raccontare la sua collezione, che lo scorso giugno è tornato dopo trent'anni a Firenze come special guest di Pitti Uomo con una presentazione spettacolare in un atelier di artisti in perfetto stile Sir, arriverà a, il prossimo 21 giugno secondo quello che si preannuncia già uno show-evento: «Avrò l'onore di presentare uno spettacolo con uno stile da salotto, un'esperienza intima e sinceramente autentica, che riflette fedelmente la nostra essenza».