Nazionalizzare British Steel L’idea di Londra che piace anche a Roma

Tutte le opzioni restano sul tavolo per quanto riguarda il futuro di, compresa la nazionalizzazione dello storico colosso dell’acciaio britannico di proprietà del gruppo cinese Jingye. È quanto ha dichiarato ieri la cancelliera dello Scacchiere, Rachel Reeves, dopo che Jingye ha annunciato la chiusura, dovutaai dazi americani, degli altiforni di Scunthorpe (Inghilterra orientale) e di altri impianti, che ha aperto la strada a licenziamenti destinati a colpire fra i 2.000 e i 2.700 dipendenti. “Stiamo facendo tutto il possibile per preservare quei posti di lavoro”, ha detto Reeves, aprendo all’ipotesi di una nazionalizzazione (che potrebbe avvenire tramite le leggi antiterrorismo). “Tutte le opzioni restano sul tavolo” ha ribadito la cancelliera, specificando che il governo è in già “in discussioni attive con proprietari e sindacati” per evitare la chiusura degli ultimi altiforni del Regno Unito.