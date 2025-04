Ex allieva di Amici colpita da un gatto caduto dal terzo piano | Zita Fusco finisce in ospedale

Zita Fusco, attrice e conduttrice triestina ed ex allieva di Amici, ha vissuto un'esperienza incredibile a Milano. Mentre era in fila davanti a una pasticceria, è stata colpita alla testa da un gatto nero di sette chili caduto dal terzo piano. Le conseguenze dell'impatto: L'impatto ha causato a Zita Fusco un forte dolore e un trauma cranico. Un medico presente sul posto ha prestato i primi soccorsi, e successivamente l'attrice è stata trasportata in ospedale, dove è rimasta in osservazione per un giorno. Fortunatamente, dopo gli accertamenti, è stata dimessa con una prognosi di tre giorni. Il gatto sopravvive all'incidente: Sorprendentemente, anche il gatto è uscito illeso dall'incidente. La padrona dell'animale è intervenuta immediatamente per riportarlo a casa.

