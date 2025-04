Ilgiorno.it - Sfregiato al volto e rapinato in centro storico a Soncino: il giovane accoltellato ha 19 anni

Cremona – Aggredito con un taglierino in pieno giorno, ferito aldel marsupio. È quanto accaduto mercoledì a, in provincia di Cremona, dove undi 19è stato vittima di un violento agguato nel cuore del paese. Erano da poco passate le 12 quando il, appena uscito da un bar del, è stato avvicinato da un altro ragazzo, presumibilmente straniero, che lo ha subito minacciato. L’aggressione Dalle minacce si è passati ai fatti in pochi istanti: l’aggressore ha estratto un taglierino e colpito la vittima al, provocandogli un taglio alla guancia, prima di strappargli il marsupio contenente denaro contante e il cellulare. Dopo l’assalto, ilre si è dato alla fuga, lasciando ilferito sul marciapiede. I soccorsi Alcuni passanti hanno subito allertato i soccorsi: il diciannovenne è stato trasportato all’ospedale dal 118.