Monzatoday.it - "A Monza c'è una nuova via, si chiama via della Vergogna"

Leggi su Monzatoday.it

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video. Ac’è una “” via, segnata ufficialmente nello stradario comunale come via Mera, parallela di viaTaccona. Ma per qualcuno è diventata via.A darle questo soprannome è Michele Quitadamo, volto.