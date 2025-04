Ilfattoquotidiano.it - StMicroelectronics, il piano è fumoso: l’unica certezza sono 2.800 esuberi in tre anni. E Giorgetti sfiducia l’ad

Nessuna chiusura, un “riequilibrio” degli investimenti tra Italia e Francia ma anche 2.800entro il 2027.questi i capisaldi di quanto illustrato daal tavolo convocato al ministero delle Imprese e del Made in Italy al quale sedevano anche i sindacati. “Nessuno degli attuali siti verrà chiuso e ciascuno continuerà ad avere un ruolo e una missione specifica”, ha sostenuto l’azienda confermando “tutti gli investimenti e previsti”. Il gruppo, inoltre, ha annunciato che procederà a una sorta di riequilibrio tra gli investimenti in Italia e Francia: “L’impatto complessivo e le soluzioni utilizzate per l’attuazione di questo programma globale saranno sostanzialmente equivalenti”. Il nostro Paese “gioca un ruolo chiave nella strategia globale di St, sia per la ricerca e sviluppo, che per la produzione”, hanno rimarcato i manager del gruppo.