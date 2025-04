Non solo cure | ecco come il tumore al seno cambia la vita economica di tante donne

donne a causa del tumore al seno, presso il Rome Convention Center La Nuvola si è svolta la tavola rotonda dal titolo come la tossicità economica influenza la qualità della vita nelle donne con tumore al seno, evento organizzato nell’ambito della mostra fotografica del decennale di Women for Women against Violence. Un incontro pensato per portare alla luce una delle dimensioni più taciute della malattia: quella economica.«Per 12 lunghi anni ho vissuto una doppia violenza» – ha dichiarato Donatella Gimigliano aprendo i lavori – «quella del cancro al seno che ha colpito me e la mia famiglia, e quella, forse ancor più feroce, della tossicità economica. Lo Stato, che avrebbe dovuto proteggermi, non mi ha dato respiro. Iodonna.it - Non solo cure: ecco come il tumore al seno cambia la vita economica di tante donne Leggi su Iodonna.it Roma, 10 apr. – In un’Italia che ogni anno piange la scomparsa di circa 12.000a causa delal, presso il Rome Convention Center La Nuvola si è svolta la tavola rotonda dal titolola tossicitàinfluenza la qualità dellanelleconal, evento organizzato nell’ambito della mostra fotografica del decennale di Women for Women against Violence. Un incontro pensato per portare alla luce una delle dimensioni più taciute della malattia: quella.«Per 12 lunghi anni ho vissuto una doppia violenza» – ha dichiarato Donatella Gimigliano aprendo i lavori – «quella del cancro alche ha colpito me e la mia famiglia, e quella, forse ancor più feroce, della tossicità. Lo Stato, che avrebbe dovuto proteggermi, non mi ha dato respiro.

