LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Bagioli sempre in figa

DIRETTA LIVE16.42: Aumenta andatura nel gruppo che si avvicina ai fuggitivi.16.38: Meno di 30 km al traguardo.16.35: Poco sopra il minuto il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo. Vediamo cosa accadrà sull'ultima salita di Izua.16.32: Andrea Bagioli è passato per primo al traguardo sprint di Mijoa Auzoa.16.26: Ricapitoliamo chi sono i fuggitivi. Ben Healy (EF Education-Easy Post), Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Marc Soler (UAE Team Emirates XRG), Andrea Bagioli (Lidl-Trek), Alex Baudin (EF Education-Easy Post), Sepp Kuss (Team Visma-Lease a Bike), Finn Fisher-Black (Red Bull-BOTA hansgrohe), Leo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale), Txomin Juaristi (Euskatel-Euskadi) ed Ander Okamika (Burgos Burpellet BH)16.22: I fuggitivi stanno affrontando un lungo tratto pianeggiante.

