Internews24.com - Inzaghi Inter, l’elogio di Libero al tecnico: prima di lui si pensava ‘in piccolo’! La crescita in Europa è nei numeri

di Redazionedialdi lui si‘in! Lainè neidei nerazzurriSulle colonne diarriva un lungo elogio al lavoro fatto da Simonein questi anni in cui ha riportato l’ad essere una realtà consolidata ine in Champions League.– «Tutto è cominciato il 15 settembre 2021. A San Siro arriva il Real Madrid. L’perde 0-1. Minuto 89, segna Rodrygo. Dalle tribune del Meazza si leva un applauso. Ha visto un’diversa giocare alla pari con il Real che poi avrebbe quella Champions in finale contro. il Liverpool con l’che si fermerà agli ottavi. Se chiedete aquale partita vorrebbe rigiocare, ancora oggi, non vi risponderà «Bologna» dove perse il primo scudetto ma «Liverpool».