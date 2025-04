Ahi Atalanta infortunio per De Ketelaere | salta Bologna e Milan

Atalanta in un momento in cui le cose, sia in campo che in infermeria, non girano per il verso giusto. Per le sfide contro Bologna e Milan, Gian Piero Gasperini perde anche Charles De Ketelaere, che ha rimediato un infortunio nell’allenamento di martedì e rischia di stare fermo fino a fine mese.Il belga è rimasto ai box mercoledì e ha svolto gli esami giovedì in mattinata: la diagnosi parla di una lesione di primo grado del muscolo fasciale dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Lo stesso problema accusato da Daniel Maldini a inizio febbraio e che lo ha tenuto fermo per tre settimane.La certezza è che il classe 2001 salterà lo scontro diretto per la Champions League contro il Bologna di domenica alle 12.30 e poi anche il match serale nella giornata di Pasqua sul campo del Milan, che avrebbe affrontato da ex. Bergamonews.it - Ahi Atalanta, infortunio per De Ketelaere: salta Bologna e Milan Leggi su Bergamonews.it Zingonia. Un’altra tegola per l’in un momento in cui le cose, sia in campo che in infermeria, non girano per il verso giusto. Per le sfide contro, Gian Piero Gasperini perde anche Charles De, che ha rimediato unnell’allenamento di martedì e rischia di stare fermo fino a fine mese.Il belga è rimasto ai box mercoledì e ha svolto gli esami giovedì in mattinata: la diagnosi parla di una lesione di primo grado del muscolo fasciale dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Lo stesso problema accusato da Daniel Maldini a inizio febbraio e che lo ha tenuto fermo per tre settimane.La certezza è che il classe 2001 salterà lo scontro diretto per la Champions League contro ildi domenica alle 12.30 e poi anche il match serale nella giornata di Pasqua sul campo del, che avrebbe affrontato da ex.

