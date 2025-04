Corsi gratuiti di sport nautici per bambini e ragazzi | riparte il bando comunale ' Rotta verso Bari'

Corsi gratuiti di avviamento agli sport nautici (vela, sup, canoa, canottaggio, kayak, surf, sup) per i ragazzi e le ragazze dai 7 ai 14 anni, residenti nel capoluogo pugliese. È stato pubblicato oggi, sul sito istituzionale del Comune di Bari, l’avviso. Baritoday.it - Corsi gratuiti di sport nautici per bambini e ragazzi: riparte il bando comunale 'Rotta verso Bari' Leggi su Baritoday.it Il progetto consiste nella realizzazione didi avviamento agli(vela, sup, canoa, canottaggio, kayak, surf, sup) per ie le ragazze dai 7 ai 14 anni, residenti nel capoluogo pugliese. È stato pubblicato oggi, sul sito istituzionale del Comune di, l’avviso.

