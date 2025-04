Meteo Italia | primavera protagonista tra sole piogge e primi tepori africani

Italia sarà interessata da condizioni Meteorologiche variabili, con differenze significative tra le regioni settentrionali e meridionali.?Nord Italia: Una saccatura atlantica lambirà il Nord, portando instabilità con piogge e temporali, soprattutto tra martedì e giovedì. Le regioni più colpite saranno quelle settentrionali e centrali, inclusi Toscana, Umbria e Marche. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni continue, ma piuttosto fenomeni intermittenti alternati a schiarite. ?Centro Italia: Anche il Centro sarà interessato da questa instabilità, con piogge e temporali, in particolare su Toscana, Umbria e Marche. Le precipitazioni saranno più occasionali tra Lazio e Abruzzo. Nonostante ciò, ci saranno anche momenti asciutti con aperture del cielo. ?Sud Italia: Al contrario, il Sud beneficerà della protezione di un promontorio anticiclonico di matrice africana, garantendo condizioni più stabili e temperature in aumento.

