Oasport.it - LIVE Berrettini-Musetti 3-6, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: il toscano si aggiudica il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-40 Tre palle del doppio break. Sempre lo stesso copione.In rete il dritto del laziale.0-30 Purtroppo non si placa l’emorragia di errori di dritto di.0-15 Completamente fuori tempo su questo dritto Matteo.2-0 Game. Sul nastro la risposta di rovescio di, che torna ora alla battuta.40-15 Intelligente prima in kick del.30-15 Finalmente un bel punto di, a segno con la combinazione palla corta-pallonetto.30-0 Servizio e rovescio lungolinea vincente di Lorenzo.15-0 Non passa il rovescio lungolinea del romano.1-0 BREAK! Decolla il rovescio di, che cede immediatamente la battuta.30-40 Il nastro trascina in corridoio la risposta di dritto del.15-40 Lorenzo perde il controllo del rovescio dal centro.