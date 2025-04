Dailymilan.it - Scaroni all’evento “Il Foglio a San Siro” su stadio e dirigenza

Durante l’evento “Ila San”, il presidente del Milan Paoloha rilasciato importanti dichiarazioni su vari temi riguardanti il futuro del club. Tra gli argomenti principali, la scelta del nuovo direttore sportivo, il ruolo di Zlatan Ibrahimovic all’interno della società, il progetto del nuovoe la gestione dei tifosi più accesi.ha parlato innanzitutto della ricerca del nuovo direttore sportivo, spiegando che il club è ancora in fase di valutazione: “Ci stiamo guardando intorno per rafforzare il nostro team dirigenziale. Al momento non c’è ancora una decisione definitiva, ma stiamo conducendo diversi sondaggi e credo che la scelta verrà fatta nelle prossime settimane”.Riguardo alla figura di Zlatan Ibrahimovic, da poco nelladel Milan,ha sottolineato il suo valore aggiunto: “Ibra rappresenta un punto di forza per il Milan e per RedBird.