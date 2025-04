Sololaroma.it - Huijsen elogia Mourinho: “Uno dei migliori al mondo, a Roma si è preso cura di me”

Leggi su Sololaroma.it

Arrivato in Italia grazie alla Juventus, Deanha poi vissuto gli ultime sei mesi della scorsa stagione con la maglia dellaprima di trasferirsi al Bournemouth nel corso dell’estate. Il difensore classe 2005, che sta vivendo un’ottima annata in Premier League, intervistato nel corso di Los Amigos de Edu a El Chiringuito, è tornato a parlare del suo passato capitolino,ndo Joséin primis come tecnico: “Credo che sia uno deiallenatori dele della storia del calcio“.L’ex difensore giallorosso ha poi continuato ricordando come lo Special One gli sia stato vicino abbia cercato di supportarlo ai tempi dell’esperienza nella Capitale: “Asi prendevadi me, mi chiedeva sempre se mi servisse qualcosa. Inoltre, mi diceva sempre di chiedere a lui nel caso in cui volessi fare un giro pero per prenotare un ristorante.