Reacher 4 | Quando Inizieranno le Riprese? Ecco le Ultime Novità!

Sei un fan sfegatato die non vedi l'ora della quarta stagione? Ottime notizie (e qualche ritardo in vista)! La serie con Alan Ritchson, che ha conquistato Prime Video fin dal suo debutto, sta per tornare, ma con qualche sorpresa nel cronoprogramma. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola. Ledi4 Slittano?PerchéSembra che ledella quarta stagione didovranno attendere. Il motivo? Lo spinoff incentrato su Frances Neagley, interpretata da Maria Sten, ha la precedenza. Le due serie condividono parte del cast e della troupe, quindi la produzione didovrà attendere il completamento dello spinoff. Questa notizia potrebbe far slittare l'uscita della quarta stagione al 2026. Cosa Significa per il Futuro die Neagley?Prime Video punta molto su, ma anche sullo spinoff di Neagley.