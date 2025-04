Mistermovie.it - Amici 25: la Mamma di Angelina Mango, Laura Valente sarà nuova Prof?

si prepara a unaedizione ricca di sorprese! Sembra che per l'edizione 2025/2026 ci saranno grandi cambiamenti, soprattutto nel corpo docente. I casting sono in corso e un volto nuovo potrebbe unirsi aiessori di canto. Sei pronto a scoprire chi sta gestendo i casting e cosa sta per accadere?Protagonista: Cosa Significa per?La presenza di, la madre di, sta facendo scalpore. Sta lavorando a stretto contatto con i vocal coach e la redazione. La sua vasta esperienza musicale potrebbe portare una ventata di aria fresca. Immagina se prendesse il posto di uno deiessori storici! Sarebbe una svolta incredibile, non credi? I Pilastri dia Rischio? Pettinelli, Cuccarini e ZerbiAnna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi sono figure iconiche del programma, ma la domanda sorge spontanea: qualcuno di loro potrebbe essere sostituito?è noto per le sue sorprese, e l'arrivo dipotrebbe essere solo l'inizio di un grande rinnovamento.