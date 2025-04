Ilgiorno.it - Grave pensionato di 86 anni aggredito all’improvviso dal pastore tedesco del figlio

San Zeno Naviglio – Un'aggressione improvvisa e violenta da parte di un cane di razzaha feritomente un uomo di 86, finito in ospedale ai Civili di Brescia. Èma non in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto nell'area comune esterna della casa. Secondo le prime ricostruzioni, il cane, di proprietà deldell’e che non aveva mai mostrato segni di aggressività, avrebbe improvvisamente assalito l'anziano senza apparente motivo. L'uomo ha tentato di difendersi, riportando profonde ferite alle braccia e alle gambe causate dai morsi dell'animale, che sembrava essere in preda a un raptus di violenza. Le urla delhanno allertato alcuni vicini, che hanno immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti: i carabinieri della stazione locale, il personale veterinario di ATS e un'ambulanza del 118.