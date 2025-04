Pechino Express | una tappa tra Sette mostri e colpi di scena

tappa del viaggio più estenuante, imprevedibile e spettacolare della TV è pronta a mettere alla prova i nervi e lo stomaco delle sei coppie ancora in gara a Pechino Express – La Rotta del Dragone. L’appuntamento è per questa sera, giovedì 10 aprile alle 21.15, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.Lo show Sky Original, prodotto da Banijay Italia e condotto da Costantino della Gherardesca con il supporto dell’inviato speciale Fru, prosegue il suo cammino nel nord della Thailandia: una tappa lunga 233 km, da Chiang Mai (capitale dell’antico Regno di Lanna), attraversando Mae Rim, fino al traguardo di Tha Ton.Ma ciò che renderà questa tappa indimenticabile – e a tratti terribile – è il ritorno di una delle prove più temute dai viaggiatori: la famigerata ruota dei Sette mostri. 361magazine.com - Pechino Express: una tappa tra “Sette mostri” e colpi di scena Leggi su 361magazine.com In onda questa seraLa prossimadel viaggio più estenuante, imprevedibile e spettacolare della TV è pronta a mettere alla prova i nervi e lo stomaco delle sei coppie ancora in gara a– La Rotta del Dragone. L’appuntamento è per questa sera, giovedì 10 aprile alle 21.15, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.Lo show Sky Original, prodotto da Banijay Italia e condotto da Costantino della Gherardesca con il supporto dell’inviato speciale Fru, prosegue il suo cammino nel nord della Thailandia: unalunga 233 km, da Chiang Mai (capitale dell’antico Regno di Lanna), attraversando Mae Rim, fino al traguardo di Tha Ton.Ma ciò che renderà questaindimenticabile – e a tratti terribile – è il ritorno di una delle prove più temute dai viaggiatori: la famigerata ruota dei

Pechino Express, nuova tappa oggi: dove saranno oggi i concorrenti?. Pechino Express, le anticipazioni della sesta puntata: i Sette Mostri. Pechino Express, anticipazioni e chi sarà eliminato: cosa succederà nella quinta tappa. Attesa per la sfida de. Cibo estremo, colpi di scena e due Libri Rossi: domani a Pechino Express tornano i famigerati Sette Mostri!. Pechino Express 2025, i Medagliati vincono la tappa ed eliminano i Magici. FOTO. Pechino Express 2025, anticipazioni della sesta tappa: arrivano i Sette Mostri. Ne parlano su altre fonti

Pechino Express, le anticipazioni della sesta puntata: i Sette Mostri - Le anticipazioni della puntata di Pechino Express 2025 di oggi, giovedì 10 aprile 2025: la terza tappa in Thailandia, la prova dei sette mostri e le coppie in gara. (gazzetta.it)

Pechino Express, arrivano i "Sette Mostri": la prova più attesa? Le anticipazioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pechino Express, arrivano i 'Sette Mostri': la prova più attesa? Le anticipazioni ... (tg24.sky.it)

Pechino Express 2025 - Fino al Tetto del Mondo, le Anticipazioni della sesta puntata in onda Stasera - Ecco tutte le Anticipazioni dettagliate della sesta puntata di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, in onda stasera giovedì 10 aprile 2025, su Sky e in streaming solo su NOW. (comingsoon.it)