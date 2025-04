Anteprima24.it - Corso di formazione agli operatori di Polizia Municipale, oggi il via a Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato inaugurato a, presso l’Auditorium di Via Salerno, ildidi base destinatodidei Comandi della regione Campania recentemente assunti.L’iniziativa è promossa dalla Scuola Regionale diLocale della Campania, struttura di riferimento per lae l’aggiornamento professionale del personale dilocale sul territorio regionale. La Scuola diretta dal Dott. Dionisio Limongelli è da anni impegnata nel garantire standard qualitativi elevati e percorsi formativi allineati alle più attuali esigenze operative, rappresentando un punto di eccellenza nell’ambito dellaper lalocale.Ilè diretto dal Dott. Giuseppe Vecchio, Comandante delladi, e rappresenta un passaggio fondamentale per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali da parte dei nuovi agenti chiamati a operare con efficacia, responsabilità e spirito di servizio nelle comunità locali.