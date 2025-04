Ilfattoquotidiano.it - “Volevo trattare le rughe del viso ma mi non so cosa mi abbia iniettato. Ho sofferto di depressione”: parla un uomo deturpato dal ‘dottor silicone’ Stefano Stracciari

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il “dottor Silicone” è stato di nuovo arrestato. A riportare la notizia è il Resto del Carlino. Il chirurgo estetico bologneseera già stato sospeso mesi fa dalla professione per dodici mesi e sottoposto al divieto di dimora a Pianoro (Bologna) per aver riaperto illegalmente il suo studio sotto sequestro., riporta in data 8 aprile il quotidiano felsineo, “è stato arrestato dai carabinieri per aver violato nuovamente la misura cautelare”. Il Carlino spiega che il “dottor Silicone” risulta già indagato per “lesioni personali, utilizzo di farmaci non conformi e importazione di dispositivi medici contraffatti”.Sono oramai decine le persone che hanno fatto causa anegli anni. Sul Corriere di Bologna è riportata la testimonianza di una delle ultime vittime.