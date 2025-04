Elenco aggiuntivo GPS prima fascia 2025 | dovrei conseguire i 60 CFU entro il 30 giugno posso inserirmi con riserva?

Elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS nasce per creare una "fascia intermedia" tra la prima fascia degli aspiranti abilitati iscritti nelle GPS entro il 24 giugno 2024 e gli aspiranti non abilitati inseriti in seconda fascia. Sarà valido esclusivamente per l'anno scolastico 2025/26 e potrà essere utilizzato per le supplenze posto comune /sostegno e per le assunzioni finalizzate al ruolo su posto di sostegno se ci saranno posti da attribuire.L'articolo Elenco aggiuntivo GPS prima fascia 2025: “dovrei conseguire i 60 CFU entro il 30 giugno”, posso inserirmi con riserva? . Leggi su Orizzontescuola.it L'allaGPS nasce per creare una "intermedia" tra ladegli aspiranti abilitati iscritti nelle GPSil 242024 e gli aspiranti non abilitati inseriti in seconda. Sarà valido esclusivamente per l'anno scolastico/26 e potrà essere utilizzato per le supplenze posto comune /sostegno e per le assunzioni finalizzate al ruolo su posto di sostegno se ci saranno posti da attribuire.L'articoloGPS: “i 60 CFUil 30”,con? .

Graduatorie GPS docenti, elenco aggiuntivo prima fascia 2025: domanda tra il 14 e il 29 aprile, anche con riserva. NOTA MIM - Con nota n. 6415 del 09 aprile 2025 il Ministero dell'Istruzione e del merito fornisce le indicazioni per la compilazione dell'elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS per l'anno scolastico 2025/26. (orizzontescuola.it)

GPS 2025, elenco aggiuntivo prima fascia anche per il ruolo ma alcuni docenti sono “bloccati” nella provincia scelta nel 2024 - Elenco aggiuntivo alla GPS prima fascia per l'anno scolastico 2025/26: i docenti già inseriti sono legati alla provincia scelta nel 2024, anche se si "brucia" il ruolo. (orizzontescuola.it)

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS: abilitazione A12 e A18, ci si può inserire per entrambe? Risponde l’esperto - Chi potrà accedere agli elenchi aggiuntivi delle GPS e delle GI per i posti comuni e per i posti sostegno? Quali sono i titoli che si dovranno dichiarare nella domanda per l’inserimento degli elenchi ... (tecnicadellascuola.it)