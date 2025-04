Il Consiglio di Stato accoglie il suo ricorso Pizzuto torna alla guida di Aci Palermo

Palermo ha un "nuovo" presidente. Si è tenuta nella sede di viale delle Alpi la cerimonia d'insediamento di Angelo Pizzuto che, dopo la parentesi commissariale e una sentenza del Consiglio di Stato, tornerà a guidare l'ente. Tra i presenti, questa mattina, anche il direttore.

