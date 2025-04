Re Carlo incontra le cooperative alluvionate e fa una battuta sugli asparagi

Carlo a Ravenna ha visto una tappa di riflessione su uno dei momenti più drammatici della città, l'alluvione del maggio 2023. Il sovrano inglese, assieme al presidente Mattarella, ha incontrato in particolare le cooperative alluvionate, rappresentate da Fabrizio Galavotti.

