Alessia Sbal travolta e uccisa sul Grande raccordo anulare confermata condanna a 8 anni per il camionista

confermata in appello la condanna a otto anni per Flavio Focassati, il camionista che era stato imputato di omicidio stradale e omissione di soccorso per la morte di Alessia Sbal, la 43enne travolta e uccisa da un tir nel 2022, a dicembre, sul Grande raccordo anulare, all'altezza.

