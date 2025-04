Un professionista appassionato i colleghi ricordano lo chef catanese morto a Santo Domingo

Santo Domingo per iniziare la sua avventura come chef del "Sarah restaurant", Luca Massimo Iemolo, il catanese di 48 anni, sposato, due figli, tra le vittime del crollo del tetto della discoteca Jet Set nella notte tra domenica e. Cataniatoday.it - "Un professionista appassionato", i colleghi ricordano lo chef catanese morto a Santo Domingo Leggi su Cataniatoday.it Aveva studiato all'alberghiero e lo scorso anno era partito perper iniziare la sua avventura comedel "Sarah restaurant", Luca Massimo Iemolo, ildi 48 anni, sposato, due figli, tra le vittime del crollo del tetto della discoteca Jet Set nella notte tra domenica e.

"Un professionista appassionato", i colleghi ricordano lo chef catanese morto a Santo Domingo. Due italiani morti nel crollo di Santo Domingo. Tra le vittime lo chef catanese Luca Massimo Iemolo. Addio ad Antonello Fassari: funerali a Roma martedì. "Un professionista, sempre disponibile", i colleghi della Protezione Civile ricordano Flavio Massa. Morto l’avvocato Paolo Trofino: fu legale di Cutolo e della Juventus. ELIO Addio Elio Corno, storico volto televisivo e firma della carta stampata. Ne parlano su altre fonti

Fabrizio Frizzi, l'amore di amici e colleghi sui social: "Il tuo ricordo non passa mai" - In questi anni, però, nessuno lo ha mai dimenticato: il ricordo di Fabrizio come uomo e professionista dall’animo gentile e dal sorriso raggiante è nel cuore di tutti, e a maggior ragione in quello ... (libero.it)