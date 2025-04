Dayitalianews.com - Confindustria Catania: “Rinnovare subito la Camera del Commercio del Sud-Est, basta agende personali”

Leggi su Dayitalianews.com

Questa la nota di.“Ladidel Sud-Est rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo economico dei territori di, Siracusa e Ragusa, nonché uno strumento indispensabile per il sostegno alle imprese locali, per la promozione dell’internazionalizzazione e per la valorizzazione delle nostre eccellenze. In un momento storico come questo, caratterizzato da sfide importanti e dalla necessità di una forte ripresa, è imprescindibilee rafforzare i suoi organi di governance che devono essere espressione piena delle categorie produttive.Non si tratta solo di un atto formale, ma di una necessità strategica per garantire la giusta composizione della rappresentanza all’interno delladi. L’entele, infatti, deve essere un supporto concreto per tutto il tessuto produttivo e non un’arena per