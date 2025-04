Vacanze e aperitivi col Bonus cultura imprenditore assolto dall' accusa di essersi appropriato dei contributi

Bonus cultura messo a disposizione dello Stato ma, invece di essere impiegato per attività strettamente didattiche. Riminitoday.it - Vacanze e aperitivi col Bonus cultura, imprenditore assolto dall'accusa di essersi appropriato dei contributi Leggi su Riminitoday.it Il caso era scoppiato nella primavera del 2021 quando la Guardia di Finanza di Rimini aveva messo la lente d'ingrandimento su una società che aiutava i neo 18enni ad incassare ilmesso a disposizione dello Stato ma, invece di essere impiegato per attività strettamente didattiche.

Vacanze e aperitivi col Bonus cultura, imprenditore assolto dall'accusa di essersi appropriato dei contributi. Coronavirus, a Rimini pronti a fine maggio 16 km di lungomare pedonalizzati per ampliare i dehors. Giorgia Meloni a «Il Tempo»: «Conte ha sbagliato e l’Italia non riparte». Ne parlano su altre fonti

