Calciomercato.it - Kalulu resta alla Juve, ma non è il solo: il punto su tutti i riscatti

Leggi su Calciomercato.it

Si fa ilsui calciatori che sono arrivati in prestito. Ecco quali sono quelli che resteranno in bianconero e quelli che rischiano di fare le valigieE’ praticamente già scritto il futuro di Pierre. Lantus, ormai da tempo, è intenzionata a riscattare il francese dal Milan., ma non è il: ilsu(LaPresse) – Calciomercato.itIl club rossonero, come lo stesso difensore, è stato avvertito dai bianconeri, che verseranno così nelle casse del Diavolo una cifra vicina ai 17 milioni di euro, tra parte fissa (14 milioni) e bonus (3 milioni). Ma il calciatore ex Lione non è l’unico calciatore, che ha varcato i cancelli della Continassa con la formula del prestito, che rimarràntus.A Ti Amo Calciomercato, trasmissione YouTube di Calciomercato.