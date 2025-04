Quotidiano.net - Coachella 2025: la guida al festival musicale più iconico

È arrivata la stagione del, uno deimusicali più conosciuti al mondo che si svolge nel cuore del deserto statunitense. Artisti internazionali, ospiti provenienti da tutto il mondo, moltissimi vip (anche nel pubblico) e divertimento assicurato sono all’ordine del giorno per quella che è una delle manifestazioni musicali più iconiche di sempre. La storia delIlideato nel 1999 serviva a rilanciare la musica alternative e rock. Negli anni, però, l'evento ha incluso generi come la musica elettronica e il pop e sempre più spesso le star di alto livello (Paul McCartney, Blink182, Beyoncè, Prince, The Weeknd, Kanye West, Billie Eilish, Ariana Grande, Justin Bieber, Radiohead solo per citare qualche nome) hanno scelto di prendere parte alla manifestazione. Dove e quando si svolgerà IlValley Music and Artssi svolge ogni anno sui campi dell'Empire Polo Club di Indio, nellaValley del deserto del Colorado, in California.