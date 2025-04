Dilei.it - Bridget Fonda, che a bellezza e successo ha preferito la normalità

, figlia di Peter e nipote di Henry (nonno) di Jane (zia), erede bellissima di una delle famiglie di attori più famose e potenti di Hollywood, che a fama,haanonimato e famiglia e se ne è fregata di ingrassare e invecchiare come (e forse peggio) di una persona qualunque. Che all’estetica e alla forma fisica first of all promossa dalla celebre zia, guru dell’ aerobica negli anni ’80, una che a 87 anni ne dimostra 30 di meno, tanto per capire, ha scelto la strada opposta. Dimostrando come a Hollywood, accanto alle varie Jennifer Lopez, Demi Moore, Nicole Kidman, che sembrano aver fatto un patto col diavolo e la chirurgia estetica c’è anche chi sceglie la strada opposta. Pazza? Ingrata per così tanta fortuna buttata al vento? Forse semplicemente vera anticonformista ad Hollywood e felice della sua scelta.